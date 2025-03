Mees van den Akker over zijn rol als Sales Account Manager bij Trench

Trench is op zoek naar een nieuwe Sales Account Manager, omdat Mees van den Akker zijn functie gaat verlaten. Maar wat maakt werken bij Trench nou zo bijzonder? In een geschreven Q&A, deelt Mees zijn ervaringen en vertelt hij over de uitdagingen en hoogtepunten die hij heeft meegemaakt.

Van winkel naar Trench

Mees begon zijn carrière niet in een showroom of kantoor, maar in de winkel van zijn ouders. “Toen we met het personeel naar de fabriek van Gran Sasso gingen, leerde ik Elmer kennen. Ik studeerde op dat moment aan de TMO in Doorn en toen ik moest stoppen met mijn studie, heb ik de gesprekken met Elmer voortgezet. En zo ben ik bij Trench begonnen.” Wat hem aantrok in de functie? “De diversiteit in werkzaamheden en de vrijheid om mezelf verder te ontwikkelen.”

Trench showroom Credits: Trench

De veelzijdigheid van de rol

De rol van Sales Account Manager bij Trench is allesbehalve saai. “Tijdens het verkoopseizoen ben ik veel in de showroom in Ijsselstein, waar ik klanten adviseer. We reizen ook naar Milaan voor de pre-collectie verkoop, wat altijd een bijzonder moment is.” Buiten het seizoen ligt de focus op relatiebeheer, acquisitie en het geven van producttrainingen. “Het is altijd belangrijk om te blijven vernieuwen en te kijken waar we onze klanten het beste mee kunnen helpen.”

Een van de sterkste punten van Trench is het uitgebreide netwerk en de persoonlijke benadering van zowel klanten als leveranciers. “Door een goede band op te bouwen, kun je mooie samenwerkingen aangaan. We hebben bijvoorbeeld exclusieve producten voor bepaalde klanten geproduceerd, wat de relatie echt versterkt.” Zo ontstaat er een solide basis voor langdurige partnerschappen.

Credits: Trench

Uitdagingen en successen

Zoals in elke rol, zijn er ook uitdagingen. “Een van mijn grootste uitdagingen was om gestructureerd te werken. Gelukkig heb ik veel geleerd van mijn collega’s en konden we samen tot de juiste oplossingen komen.” Waar hij het meest trots op is? “De enorme groei die we samen met Berwich hebben doorgemaakt. Dat is echt iets waar ik met trots op terugkijk.”

Groei en strategisch denken

De focus bij Trench ligt niet alleen op verkoop, maar ook op het strategisch positioneren van merken. “Het gaat erom dat je de juiste producten bij de juiste winkels krijgt. Mijn voorkeur ligt bij exclusievere distributie, zodat we een sterke samenwerking opbouwen en de merken samen laten groeien.”

Wat maakt Trench uniek, en wie is de ideale opvolger?

Wat Trench echt bijzonder maakt? “De kans die je krijgt om jezelf te ontwikkelen. Er wordt echt in je geloofd, en je krijgt het vertrouwen om te groeien. Bovendien voelt het team hier als een familie, wat elke dag weer fijn maakt.” “Je moet commercieel sterk zijn, goed kunnen communiceren en in staat zijn om relaties op te bouwen. Daarnaast is het belangrijk om altijd op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de markt.”

Trench Showroom Credits: Trench

De volgende stap: ondernemen met familie

Na zijn tijd bij Trench heeft Mees de stap gezet richting ondernemerschap. “Wat ik bij Trench heb geleerd en de contacten die ik heb opgedaan, zijn een stevige basis voor mijn nieuwe avontuur. Samen met mijn familie hebben we de winkel ‘Van Zuilen’ in Gorinchem overgenomen, waar ik verantwoordelijk ben voor de inkoop.”

Tot slot geeft Mees waardevol advies voor toekomstige Sales Account Managers: “Geniet van de reis. Je gaat veel mensen ontmoeten en ongelooflijk veel leren. Mijn tijd bij Trench is in een oogwenk voorbij gevlogen, en ik ben iedereen daar ontzettend dankbaar voor.”

De rol van Sales Account Manager bij Trench biedt niet alleen de mogelijkheid om te werken met topmerken in de mode-industrie, maar ook om een actieve rol te spelen in de strategische groei en het succes van deze merken. Een uitgelezen kans voor professionals die commercieel ingesteld zijn, van netwerken houden en een passie voor mode hebben.