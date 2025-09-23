Menno Dings terug bij Open32 als Marketing Manager e-Commerce

Menno Dings keert terug naar B32 Groep, moederbedrijf van Open32 en Silvercreek, als Marketing Manager e-Commerce. Hij bekleedde dezelfde functie eerder van 2014 tot en met 2021 en wordt nu opnieuw aangesteld om de digitale groei van de merken te versnellen. Dat meldt de organisatie in een persbericht.

Dings was in zijn eerdere periode bij de retailer verantwoordelijk voor meerdere digitale innovaties, waaronder de introductie van achteraf betalen via AfterPay in de fysieke winkel. Met meer dan 25 jaar ervaring in mode, marketing en e-commerce neemt hij brede expertise mee op het gebied van merkstrategie, branding en de integratie van e-commerce en loyaliteitsprogramma’s binnen omnichannel retail.

“Het voelt goed om terug te zijn bij Open32 en Silvercreek,” zegt Menno Dings in een persbericht. “Veel is vertrouwd, maar de retailwereld ziet er vandaag de dag compleet anders uit. Juist daarin zit de uitdaging: samen het verschil maken, digitale groei versnellen én onze merken sterker neerzetten – online én in de winkels.”

Met de hernieuwde samenwerking wil B32 Groep de positie van Open32 en Silvercreek in de Nederlandse fashion retail verder verstevigen, zowel digitaal als in de fysieke winkels.