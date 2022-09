'Mensenrechtencollege ziet lager salaris vrouwelijke bedrijfsjurist Wehkamp als discriminatie'

Webwinkel Wehkamp heeft zich schuldig gemaakt aan discriminatie door een vrouwelijke bedrijfsjurist duizend euro per maand minder te betalen dan haar mannelijke collega. Dat stelt het College voor de Rechten van de Mens na een rechterlijke procedure die door de vrouw werd gestart, met steun van Bureau Clara Wichmann.

De Rechtbank Overijssel oordeelde anders in een eerdere uitspraak in de procedure. De uitspraak van het College kan echter nog verschil maken voor het hoger beroep van de vrouw bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

De man kreeg duizend euro bruto per maand meer salaris dan de vrouw, terwijl beiden hetzelfde werk deden. De vrouw gaf dit aan bij haar leidinggevende. Na tien maanden volgde een gesprek. Bij wijze van verklaring wees Wehkamp eerst op het laatst verdiende salaris en de onderhandelingsvaardigheid van de man, schrijft Bureau Clara Wichmann in een nieuwsbericht. Later kwam het bedrijf met een andere verklaring: een onderscheid in relevante werkervaring.

Het College vond beide verklaringen inhoudelijk onvoldoende reden voor het verschil in loon. Het laatstverdiende salaris en de onderhandelingsvaardigheden vond het College ‘geen geschikte maatstaven’ voor het salaris. Daarnaast bleek de vrouw circa vier jaar meer relevante werkervaring te hebben dan de man, zo staat in het bericht van Bureau Clara Wichmann.

“Mannen verdienen nu nog gemiddeld 13,2 procent meer dan vrouwen. Wehkamp maakt het met een verschil van 1000 euro per maand wel heel bont,” aldus Femke Zeven van Bureau Clara Wichmann in het bericht. “Dit is een schrijnend voorbeeld van de loonkloof tussen man en vrouw die we in Nederland nog altijd kennen. Zeker van grote bedrijven als Wehkamp zouden het goede voorbeeld moeten geven in gelijke beloning.”

Tegen het FD zegt Wehkamp het oneens te zijn met het oordeel van het College. Het wijst daarbij op de eerdere uitspraak van de Rechtbank Overijssel. Wehkamp zegt de zaak te betreuren maar gaf verder geen inhoudelijk commentaar, zo schrijft het FD.