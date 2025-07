Meryll Rogge is nieuwe creatief directeur Marni

De Belgische ontwerpster Meryll Rogge is benoemd tot creatief directeur van Marni. Dat maakt OTB Group, het Italiaanse moederbedrijf van het modehuis, bekend in een persbericht. Rogge volgt Francesco Risso op.

Rogge stapt over naar Marni na het succes van haar eigen label, dat ze in 2020 lanceerde. De ontwerpster uit Gent studeerde mode aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen en begon haar carrière bij het ontwerpteam van Marc Jacobs in New York. Na bijna zeven jaar keerde ze terug naar België om hoofd damesdesign te worden bij Dries Van Noten. Daar werkte ze vier jaar en was ze tot 2025 ook betrokken bij de ontwikkeling van de beauty-lijn.

Het werk van Rogge werd meermaals bekroond: in 2021 werd ze tijdens de Belgian Fashion Awards uitgeroepen tot Emerging Talent of the Year. In 2024 volgde de prijs voor Designer of the Year — als eerste vrouw ooit. Onlangs won ze bovendien de Grand Prix tijdens de Andam Fashion Awards 2025.

OTB-topman Renzo Rosso reageert enthousiast op haar komst: “We hebben veel sterke kandidaten gesproken, maar Meryll wist ons te overtuigen. Ze herinterpreteert het DNA van Marni met een gevoelige en eigentijdse blik die alle facetten van het merk omvat, van mode tot accessoires en communicatie. Ik wens haar veel succes in deze nieuwe rol.”

Ook Stefano Rosso, algemeen directeur van Marni, kijkt uit naar de samenwerking: “Meryll is een uitzonderlijk creatief talent en een inspirerende vrouw. Haar visie en ervaring gaan een sleutelrol spelen in de toekomst van Marni.”

Rogge noemt haar benoeming een eer: “Ik heb Marni altijd bewonderd om zijn onafhankelijke geest. Het is inspirerend én nederig om in de voetsporen te treden van zulke visionaire creatief directeuren. Ik ben Renzo en Stefano dankbaar voor het vertrouwen en kijk ernaar uit samen het volgende hoofdstuk van Marni te schrijven.”

Meryll Rogge: De enige vrouwelijke creatief directeur binnen OTB

Rogge is de enige vrouwelijke creatief directeur binnen OTB Group. Met haar benoeming komt er opnieuw een vrouw aan het roer van een groot modehuis. Marni staat bekend om zijn kleurrijke, eigenzinnige stijl. Rogge voegt daar een gedurfdere en duurzamere aanpak aan toe, bijvoorbeeld via upcycling, passend bij de huidige modetrends.

Met eerdere benoemingen van Glenn Martens bij Maison Margiela en Simone Bellotti bij Jil Sander, stuurt OTB duidelijk aan op een nieuwe creatieve koers met ruimte voor jong talent.

Marni groeit na de pandemie weliswaar langzamer dan andere merken binnen de groep: 8 procent omzetgroei in 2023, tegenover 23 procent voor Margiela en 17 procent voor Diesel.