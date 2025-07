Meryll Rogge wint de Grand Prize bij Andam Awards

Parijs - Maandag 30 juni 2025, 19.45 uur. De partners van de Andam betreden samen met directeur Nathalie Dufour het podium om de Andam Fashion Awards uit te reiken aan jonge ontwerpers. Meryll Rogge ontvangt de Grande Prize van de jury van de wedstrijd 2025: 300.000 euro en een jaar lang mentorschap van Sidney Toledano.

Het Ministerie van Cultuur wordt vertegenwoordigd door Christopher Miles, directeur-generaal van artistieke creatie. Hij trekt een parallel tussen film en mode: “Als film volgens Malraux een kunstvorm én een industrie is, dan is mode een industrie, maar óók een kunstvorm.” Hij noemt verschillende projecten van het ministerie waar FashionUnited ongetwijfeld later op terug zal komen.

Nathalie Dufour, vergezeld door Guillaume Houzé, voorzitter van de Andam: “Creatie is een vrijheid, maar ook een verantwoordelijkheid: die van een hefboom voor sociale transformatie, in staat om een dialoog aan te gaan met de tijd, de urgenties en de verwachtingen ervan.”

“Mode kan artistiek en ondernemend samenbrengen. Welkom in dit laboratorium van topkwaliteit dat de Andam is”, voegt ze eraan toe, terwijl ze de mentoren uitnodigt om de prijzen aan de winnaars uit te reiken.

Meryll Rogge: beloning voor ondernemerschap

Meryll Rogge Credits: ANDAM

Voordat hij de Grand Prize toekent, zegt Sidney Toledano, voorzitter van de jury 2025, niet zonder humor: “Ook al zijn we betrokken bij andere prijzen, we staan altijd klaar om jonge ontwerpers te helpen die met grote moeilijkheden te maken hebben.”

De winnares van de Andam Grande Prize 2025 is Meryll Rogge, een Belgische ontwerpster die haar collectie showt tijdens Paris Fashion Week. Sidney Toledano vertelt FashionUnited over haar: “Meryll Rogge heeft met grote ontwerpers samengewerkt. Ik heb haar leren kennen toen ze bij Marc Jacobs werkte. Toen ze aankondigde dat ze New York zou verlaten om terug te keren naar Europa, heb ik een middag geprobeerd haar te overtuigen om te blijven, maar ze zei: ‘Nee, ik moet iets nieuws proberen.’

"Ze kan gemakkelijk bij modehuizen aan de slag. Ze heeft ervoor gekozen om haar eigen visie te hebben, die terug te vinden is in haar silhouetten, in haar werk – zowel in de vloeiende lijnen als in het maatwerk – en in haar technische kwaliteiten. Ze maakt iets unieks. Als vrouw weet ze wat vrouwen willen dragen. Ze heeft gevoel voor wat aantrekkelijk is en een geweldige moderniteit. Haar bedrijf is nog steeds een kleine structuur en juist daar is het interessant om te helpen met mentorschap en financiële steun. Ze kwam precies op het juiste moment.”

De andere Fashion Awards 2025 zijn toegekend aan:

Andam Special Prizes: Alainpaul

Pierre Bergé Prize: Burc Akyol

Modeaccessoires Prijs: Sarah Levy

Innovatieprijs: Lonsanje

Special Prize: Goldeneye Smart Vision