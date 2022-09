Met Gala 2023 zal draaien om Karl Lagerfeld

Het Costume Institute van het Metropolitan Museum of Art in New York heeft bekend gemaakt dat het een tentoonstelling zal wijden aan wijlen ontwerper Karl Lagerfeld. Daarbij zal de tentoonstelling het leidende thema zijn voor het wereldberoemde Met Gala, zo blijkt uit een persbericht van het museum en het merk.

De tentoonstelling heeft de naam ‘Karl Lagerfeld: A Line of Beauty’ gekregen en wordt in samenwerking met het modehuis Karl Lagerfeld opgezet. De tentoonstelling zal inzoomen op het creatieve proces van Lagerfeld, de evolutie van zijn ontwerpen en zijn impact op mode. De gehele carrière van Lagerfeld met een span van zes decennia zal aan bod komen. Zo was hij creatief directeur bij onder andere Chanel en Fendi en stond hij aan het hoofd van zijn eigen gelijknamige merk. De tentoonstelling zal ongeveer 150 items tonen.

Uit het archief (2019): Tijdlijn: Hoe Karl Lagerfeld een mode icoon werd

“Karl was een liefhebber van multidisciplinaire kunst en het is de hoogste erkenning voor zijn werk om tentoongesteld te worden in een belangrijke tentoonstelling in het Costume Institute van het Met,” aldus Pier Paolo Righi, CEO van het merk Karl Lagerfeld, in het persbericht. “Als bewaarders van Karl’s erfgoed willen we zijn passie, intuïtie en onuitputtelijke creativiteit tot leven brengen in alles wat we doen. We kunnen ons geen betekenisvollere manier bedenken om zijn prestaties te vieren - zowel de blijvende impact die hij heeft gehad op mode als de manier hoe het de toekomst vormgeeft.”

De tentoonstelling zal te zien zijn van 5 mei tot en met 16 juli 2023. Meer informatie over de tentoonstelling zal op een later moment door het Metropolitan Museum of Art bekendgemaakt worden. Het Met Gala, het bekende benefietgala op de eerste maandag van mei waar beroemdheden zich kleden naar het thema van de tentoonstelling, vindt plaats op 1 mei.

Karl Lagerfeld overleed op 19 februari 2019. Hij stond op dat moment aan het hoofd van de merken Chanel, Fendi en Karl Lagerfeld. De iconische ontwerper werd gedurende zijn carrière bijna een karikatuur van zichzelf door zijn herkenbare ‘uniform’. Hij kleedde zich in een zwart pak met wit overhemd, zwarte lederen handschoenen met zijn haar in een lage staart en een zwarte zonnebril op.