Mexx-oprichter verkoopt merkrechten hotelketen CitizenM voor 355 miljoen

Ondernemer Rattan Chadha is niet alleen de oprichter van modemerk Mexx, hij is ook de geestelijk vader van boetiekhotelketen CitizenM. Het merk en het bijbehorende intellectuele eigendom van Citizen M is nu verkocht voor 355 miljoen euro aan hotelketen Marriott, zo meldt laatstgenoemde in een statement.

Chadha is al geruime tijd niet meer actief bij Mexx. Het merk is inmiddels in handen van het Nederlandse HVEG.

Chadha is bij CitizenM actief als uitvoerend voorzitter en oprichter. Ook zijn zoon is betrokken bij het bedrijf als chief brand officer. Chadha is echter niet de enige eigenaar van CitizenM en zal dus ook niet de volledig 355 miljoen euro krijgen. Zo zijn het Nederlandse pensioenfonds APG en het Singaporese staatsfonds GIC eerder al ingestapt.

Chief Commercial Officer van CitizenM Lennert de Jong meldt tegen het Financieele Dagblad dat het vastgoed in het bezit blijft van het bedrijf zelf en niet overgaat naar het Marriot. Ook blijkt CitizenM zelf de hotels beheren. De keten heeft 36 hotels wereldwijd. “Marriotts distributiecapaciteit maakt het ons mogelijk om veel nieuwe gasten te verwelkomen”, zegt De Jong in het persbericht van Marriott.