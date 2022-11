Michelle Gass bekleedt president-functie bij Levi Strauss & Co.

Michelle Gass bekleedt per 2 januari 2023 de rol als president bij Levi Strauss & Co., zo blijkt uit een persbericht van het bedrijf. Gass rapporteert aan huidig CEO en president, Chip Bergh, en zal verantwoordelijk zijn voor de leiding van het merk en de wereldwijde digitale en commerciële activiteiten.

Met deze aankondiging heeft de raad van bestuur een plan opgezet om Gass als opvolger voor Bergh aan te stellen binnen de komende achttien maanden, zo is te lezen. Gass heeft in haar carrière al diverse leidinggevende functies op haar naam staan. Zo heeft zij de transformatiestrategie bij warenhuisbedrijf Kohl’s geleid om het bedrijf te positioneren voor winstgevende groei op lange termijn. Bij Starbucks speelde Gass een belangrijke rol bij productinnovaties, waaronder de uitbreiding van het merk Frappuccino blended beverage.

Volgens Chip brengt de toekomstig president meer dan 25 jaar ervaring op gebied van retail en omnichannel met zich mee. Daarnaast heeft Gass ook nog eens oog voor innovatie waarbij ze niet alleen producten, maar ook bedrijfsmodellen weet te verbeteren, zo is te lezen. “Met deze stap heb ik nog meer vertrouwen in de toekomst van dit bedrijf”, aldus Chip in het persbericht.

Gass over haar toekomstig rol als president bij Levi Strauss & Co.: “Ik vind het geweldig om bij Levi Strauss & Co. en met zijn iconische merken en ongelooflijke team te werken. Het merk Levi’s is sterker dan ooit. Daarnaast is met Dockers een nieuw leven ingeblazen en vergroot de overname van Beyond Yoga de markt van het bedrijf. Ik kijk ernaar uit om samen met Chip en zijn getalenteerde team het bedrijf de komende jaren te doen groeien.”