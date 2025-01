‘Missoni mede-oprichter Rosita Missoni (93) overleden’

Een van de oprichters van het beroemde modehuis Missoni is overleden. Het gaat om Rosita Missoni. Ze bereikte de respectabele leeftijd van 93, zo meldt platform WWD.

Haar man Ottavio Missoni (ook wel Tai genoemd) had al langer interesse in mode. In 1953, het jaar dat ze trouwden, zetten de twee een klein breiatelier op in Italië. Het merk Missoni werd later bekend om de zigzagpatronen in de gekleurde breisels.

Het stel droeg in de leiding van het bedrijf aan het einde van de jaren ‘90 van de vorige eeuw over aan hun kinderen: Luca, Vittoria en Angela. Angela Missoni werd verantwoordelijk voor het ontwerp. In 2013 stierven zowel Tai Missoni als zoon Vittorio Missoni.