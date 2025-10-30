Mister Spex wisselt van financieel directeur: Benjamin von Schenck vervangt Stephan Schulz-Gohritz

De Berlijnse brillenretailer Mister Spex SE heeft een nieuwe benoeming op een sleutelpositie. Donderdag maakt de opticienketen bekend dat financieel directeur (CFO) Stephan Schulz-Gohritz het bedrijf ‘per 31 oktober 2025 in goed onderling overleg verlaat’.

Zijn opvolger is al bekend. Op 1 november start Benjamin von Schenck als nieuwe financieel directeur. Hij heeft ‘meer dan vijftien jaar ervaring in financiële en leidinggevende functies binnen digitale bedrijfsmodellen, de detailhandel en de mediasector’, aldus een verklaring. Recentelijk was Von Schenck CFO bij modeplatform Outfittery. Daarvoor bekleedde hij ‘diverse leidinggevende financiële functies’ bij ProSiebenSat.1 Media SE.

Tobias Krauss, de CEO van Mister Spex, verwelkomt de nieuwkomer: “We zijn erg blij Benjamin te verwelkomen bij Mister Spex. Zijn uitgebreide financiële expertise, zijn operationele denkwijze en zijn bewezen ervaring in het aansturen van transformatie- en integratieprocessen maken hem de ideale kandidaat voor de volgende fase van onze bedrijfsontwikkeling”, verklaart hij in een statement. “Met een focus op duurzame groei en winstgevendheid zal Benjamin een centrale rol spelen in het versterken van onze financiële sturing en het stimuleren van winstgevende groei.”