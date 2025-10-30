Mister Spex wisselt van financieel directeur: Benjamin von Schenck vervangt Stephan Schulz-Gohritz
De Berlijnse brillenretailer Mister Spex SE heeft een nieuwe benoeming op een sleutelpositie. Donderdag maakt de opticienketen bekend dat financieel directeur (CFO) Stephan Schulz-Gohritz het bedrijf ‘per 31 oktober 2025 in goed onderling overleg verlaat’.
Zijn opvolger is al bekend. Op 1 november start Benjamin von Schenck als nieuwe financieel directeur. Hij heeft ‘meer dan vijftien jaar ervaring in financiële en leidinggevende functies binnen digitale bedrijfsmodellen, de detailhandel en de mediasector’, aldus een verklaring. Recentelijk was Von Schenck CFO bij modeplatform Outfittery. Daarvoor bekleedde hij ‘diverse leidinggevende financiële functies’ bij ProSiebenSat.1 Media SE.
Tobias Krauss, de CEO van Mister Spex, verwelkomt de nieuwkomer: “We zijn erg blij Benjamin te verwelkomen bij Mister Spex. Zijn uitgebreide financiële expertise, zijn operationele denkwijze en zijn bewezen ervaring in het aansturen van transformatie- en integratieprocessen maken hem de ideale kandidaat voor de volgende fase van onze bedrijfsontwikkeling”, verklaart hij in een statement. “Met een focus op duurzame groei en winstgevendheid zal Benjamin een centrale rol spelen in het versterken van onze financiële sturing en het stimuleren van winstgevende groei.”
Lees ook:
- Mister Spex: omzetdaling ondanks verbeterde winstgevendheid in tweede kwartaal
- Mister Spex biedt abonnementsmodel nu ook online aan
- Mister Spex verlaagt omzetprognose
- Mister Spex introduceert huurmodel voor brillen op sterkte en zonnebrillen
- Mister Spex zet herstructurering door en verbetert resultaat
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.