Mithridate benoemt Daniel Fletcher als creatief directeur

Het luxe Chinese modehuis Mithridate heeft de in Londen gevestigde ontwerper Daniel Fletcher met onmiddellijke ingang benoemd tot nieuwe creatief directeur.

De Britse ontwerper, die kort na zijn afstuderen aan Central Saint Martins in 2015 zijn gelijknamige label lanceerde, zal zijn tijd verdelen tussen China en een studio in Londen en zal toezicht houden op de heren- en damescollecties, lederwaren en accessoires.

Fletcher, die ontwerpfuncties bekleedde bij JW Anderson en Louis Vuitton voordat hij artistiek directeur werd van Fiorucci, zal nauw samenwerken met Mithridate's CEO Tina Jiang, die de leiding zal hebben over de operationele en zakelijke aspecten.

Het hedendaagse Chinese merk gaf aan dat deze stap in lijn is met hun ontwerpstrategie om te werken aan "een grotere wereldwijde aanwezigheid die artistieke integriteit behoudt en vakmanschap prioriteit geeft" om hun ambitie om een wereldwijd merk te worden te realiseren.

Fletchers visie voor het merk zal naar verwachting in februari tijdens de London Fashion Week worden onthuld.

In een reactie op de benoeming zei Jiang in een verklaring: "Dit is een spannend nieuw hoofdstuk voor Mithridate, waarin we Oost en West samenbrengen en onze klanten een nieuwe visie presenteren. Ik heb altijd van de Britse cultuur gehouden, dus het is logisch dat ik een creatief directeur zoals Daniel wil aantrekken, die niet alleen veel ervaring heeft in de wereldwijde mode-industrie, maar ook een geweldige smaak heeft die ik bewonder.

"Onze klant weet wat hij wil en ik ben er zeker van dat ze de verfijnde ontwerphandtekening van Daniel zullen waarderen. In de toekomst willen we transparantie tussen het merk en de klant, omdat we zien dat ze steeds meer geïnteresseerd raken in de beslissingen achter de schermen. Dus willen we dit modespel met hen spelen, terwijl we, met Daniel aan boord, optimaal profiteren van een geweldige kans om van Mithridate een echt wereldwijd merk te maken."

Mithridate campagne met Alexa Chung Credits: Mithridate

Gelijktijdig met de benoeming heeft Mithridate een nieuwe campagne gelanceerd met de Britse presentatrice Alexa Chung, gefotografeerd door Fabien Kruszelnicki in New York, die inspiratie haalt uit vrijetijdskledingcatalogi en portretten van atleten uit de jaren negentig. Fletcher stelt dat Chung is gekozen voor de campagne omdat ze "de Mithridate-vrouw vertegenwoordigt die ik voor ogen heb wanneer ik ontwerp".

Daarnaast onthulde Mithridate ook een nieuw logo dat draait om het M-insigne. Het nieuwe lettertype is geïnspireerd op antiquiteiten die het semi-mythische mithridaat-medicijn zouden hebben bevat, gecreëerd door Mithridates VI Eupator van Pontus in de 1e eeuw voor Christus, evenals de winkelborden van Savile Row en Jermyn Street, om de twee nieuwe referentiepunten van het huis te verenigen.

Fletcher voegde eraan toe: "Ik ben enorm dankbaar om dit nieuwe hoofdstuk in mijn carrière te beginnen met het volledige vertrouwen van het hele Mithridate-team. Mijn doel is om een nieuwe erfenis te creëren die invloeden uit mijn Britse cultuur en erfgoed samenbrengt en deze afstemt op het opmerkelijke Chinese vakmanschap waar Mithridate toegang toe heeft.

"Dit voelt als een unieke positie om in te verkeren, aangezien ik mijn eigen nieuwe originele ideeën presenteer en een identiteit ontwikkel die niet zwaar leunt op de invloed van een archief, maar me in staat stelt mijn visie uit te breiden en tegelijkertijd nieuwe technische gebieden te verkennen dankzij de gevestigde infrastructuur van Mithridate."

Mithridate werd opgericht in Londen in 2018 en heeft zijn hoofdkantoor in Guangzhou, China. Het merk opende zijn eerste winkel in Shanghai in 2022 en heeft nu zeven onafhankelijke winkels in heel China.

Mithridate campagne met Alexa Chung Credits: Mithridate