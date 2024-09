‘Miu Miu CEO vertrekt, gaat naar Dior’

De eeuwige stoelendans in de mode-industrie zet door. Miu Miu CEO Benedetta Petruzzo vertrekt bij het bedrijf, zo bevestigt het merk tegen WWD. Het nieuwsplatform meldt dat Petruzzo naar Christian Dior Couture gaat als managing director, dat wordt bevestigd door CEO van Christian Dior Couture, Delphine Arnault.

Petruzzo start per 15 oktober bij Christian Dior Couture, aldus WWD. Ze neemt de taken over van Charles Delapalme. Hij zal nieuwe verantwoordelijkheden krijgen binnen de LVMH Group, maar welke dit precies zullen zijn, wordt nog niet duidelijk. Meer informatie hierover volgt op een later moment. Delapalme werkt al sinds 2018 bij Dior.

Dat Petruzzo van modehuis wisselt, betekent ook dat er een gat valt bij Miu Miu. Wie haar daar zal opvolgen is eveneens nog niet bekend.