Mode-icoon Iris Apfel wordt 100 jaar

Iris Apfel was decennia lang een succesvol binnenhuisarchitect, onder andere voor negen presidenten in het Witte Huis. Op latere leeftijd werd ze plotseling een wereldberoemd stijlicoon. Nu wordt Apfel al 100 jaar oud - en ze blijft maar werken.

Iris Apfel vierde haar 99e verjaardag vorig jaar al in haar geheel eigen stijl: omringd door knuffels in een knalgroene jurk met zoals altijd een grote ronde bril, tientallen armbanden en kettingen, een kort wit kapsel en twee groene ballonnen in de vorm negens. "Mijn oude zandloper doet het goed, het zand loopt erdoorheen, nu is het al negentig plus negen geworden", schreef ze bij de foto vorig jaar via Instagram. "Fijne verjaardag voor mij, dat ik vrolijk mag zijn. En dankbaar dat ik gezond ben en dat ik dit helse jaar overleefd heb." Intussen gaat ze ook de deur weer uit - ingeënt tegen Corona - en spreekt ze af met vrienden, zoals Apfel, die zondag (29 augustus) 100 wordt, ook via Instagram vastlegde. Ze is toch de hele tijd blijven werken. Ze ontwierp onder meer een brillencollectie en werkte samen met een Amerikaanse woonketen - die in 2021 ook een eeuw wordt - aan ontwerpen voor woondecoraties. Trouw aan haar motto: "Meer is meer en minder is saai."

Het stijlicoon bestaat al een tijdje als Barbie-pop en zelfs als emoji. "Ik ben een beetje te oud voor emoji's en ik wist ook niet wat het waren," aldus Apfel, die bij fans over de hele wereld geliefd is om haar ongewone stijl en scherpzinnige humor. "Maar iedereen lijkt ze leuk te vinden. Als mijn gezicht mensen gelukkig maakt, dan doe ik mee."

Doorbraak door tentoonstelling in het Metropolitan Museum

De diva beleefde haar doorbraak in de schijnwerpers pas toen ze al meer dan 80 jaar oud was: in 2005 moest het Costume Institute van het Metropolitan Museum in New York op korte termijn een tentoonstelling afgelasten en was dringend op zoek naar een vervanger. Curator Harold Koda dacht spontaan aan Apfel - en zij toverde een hitshow uit haar garderobes en juwelendoosjes en werd in een mum van tijd een ster. "Het was een godsgeschenk, want na mijn pensionering was mijn sociale leven op zijn dieptepunt," vertelde Apfel eens aan de Britse Guardian. "Het is prachtig dat op mijn oude dag iedereen weer zo'n drukte om me maakt." Er is zelfs een documentaire ("Iris") over haar leven gemaakt gemaakt.

Geboren in 1921 in het New Yorkse stadsdeel Queens, had het mode-icoon, dat zichzelf nu graag een "old fashion starlet" noemt, al een uiterst succesvolle carrière als binnenhuisarchitecte achter de rug. Samen met haar man Carl, met wie zij in 1948 trouwde ("Hij was cool, knuffelbaar en kon Chinees koken, dus ik had het niet beter kunnen treffen"), werkte zij als een ontwerpersteam.

Het duo adviseerde onder meer negen Amerikaanse presidenten over de inrichting van het Witte Huis. "Het was eigenlijk een vrij gemakkelijke klus omdat alles altijd zo veel mogelijk moest lijken op hoe het al was," herinnert Apfel zich. "Nou, totdat mevrouw Kennedy langs kwam. Ze huurde een beroemde Parijse ontwerper in om het huis echt Frans-chic te maken, en de designwereld werd gek. Daarna moesten we alles weggooien en opnieuw beginnen. Maar ik vond mevrouw Nixon erg aardig."

Het Apfel ontwerpteam woonde in New York en Florida en reisde de hele wereld over. Er was geen plaats in hun leven voor kinderen. "Ik hou er niet van als een kind een oppas nodig heeft, dus dat zat er voor ons niet in. Maar kinderen krijgen is ook als een regel, het wordt van je verwacht. En dat vind ik ook niet leuk." Carl en Iris Apfel waren meer dan 60 jaar getrouwd - tot hij in 2015 op 100-jarige leeftijd overleed.

"Ik had nooit een plan, dingen gebeurden gewoon," vertelde Apfel eens aan de Amerikaanse omroep NBC. "Ik denk dat mensen me aardig vinden omdat ik anders ben. Ik denk niet zoals iedereen. Mensen zijn tegenwoordig zo bezig met de slechtste aspecten van technologie. Ze zitten hun hele leven op knoppen te drukken. En ze gebruiken hun verbeelding niet meer." Ze geniet van haar late roem, zegt ze - en het heeft haar nooit iets kunnen schelen wat andere mensen van haar dachten. "Ik heb me altijd voor mezelf gekleed. Het kan me niet schelen wat anderen denken. Ik ben geen rebel en ik doe dit niet om iemand te shockeren. Eerlijk gezegd, kan het me niet schelen." (DPA)

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.