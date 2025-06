Mode-ondernemer Kees de Waal (103) overleden

De geestelijke vader van mode-keten HIJ (dat later opging in WE Fashion), Kees de Waal, is overleden. De Waal is op 103-jarige leeftijd overleden, zo blijkt uit een overlijdensadvertentie in De Telegraaf.

De Waal startte in 1962 een modezaak genaamd HIJ. Binnen twintig jaar tijd ging het winkelnetwerk van één zaak in Haarlem naar een aanwezigheid in de meeste winkelstraten. De Waal trok zich in 1984 terug uit de zaak. Zijn zoon Ronald de Waal zette het bedrijf voort. Kees de Waal werd vastgoedinvesteerder, kunstenaar en filantroop.

Na een overname van Witteveen onder leiding van Ronald de Waal kwamen er ook Zij-winkels. De HIJ en ZIJ-winkels werden uiteindelijk de basis voor het huidige WE Fashion.