Mode-ontwerper Sophie Wantia wint Joke Veeze Award

De Joke Veeze Award 2019 is uitgereikt aan mode-ontwerper Sophie Wantia. Wantia sleept hiermee een geldprijs van 3.000 euro in de wacht. Wantia stond vorig jaar ook al in the spotlight als een van de finalisten van Lichting in september.

De jury roemt Wantia vanwege haar ‘bijzondere familie van patronen die makkelijk toepasbaar zijn op textiel in mode en interieur’. “De dessins zijn spontaan opgezet en hebben een sterke eenvoud,” aldus het persbericht. De Joke Veeze Award stond dit jaar in het teken van dessins. Kleurrijke patronen speelde ook al een hoofdrol in Wantia’s afstudeercollectie die in het teken stond van plezier en spel.

De tweede prijs van 1.000 euro ging naar Meilin Oomes en de derde prijs van 500 euro ging naar Corlieske Visser. Het was de vijfde keer dat de Joke Veeze Foundation de wedstrijd voor nieuw creatief talent had georganiseerd. Aan de wedstrijd is elk jaar een ander thema verbonden.

De afstudeercollectie van Sophie Wantia tijdens Lichting.

Foto’s: Aygin Kolaei voor FashionUnited