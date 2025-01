Modebeurs Seek ziet gros managementteam vertrekken

Sinds maandag presenteert Seek zich in Berlijn met een nieuw beursconcept, maar de herstart wordt overschaduwd door meerdere persoonlijke vertrekken binnen het managementteam.

Creatief directeur Maren Wiebus, Sales Manager Damien Winpenny en Senior Sales & Project Manager Ellie Moreno maakten op het zakelijke netwerk LinkedIn hun vertrek bij de op streetwear en duurzaamheid gespecialiseerde beurs bekend. Maar zij zijn niet de enigen. Reeds maandag kondigde ook Show Director Marie-Luise Ahlers aan dat haar 13-jarige loopbaan bij de tot de Premium Group behorende beurs na dit seizoen ten einde komt.

Wiebus was zelfs nog langer bij Seek werkzaam. Ze begon haar carrière bijna 20 jaar geleden als stagiaire bij de Premium Group (de organisatie achter Seek), zoals ze in haar LinkedIn-bericht meldde. Daarna bekleedde ze verschillende functies binnen de groep, voordat ze in 2020 de functie van Creative- & Event Director van Seek op zich nam. Essentieel voor de ontwikkeling en verdere uitbouw van het concept van Seek leek Wiebus echter al lange tijd daarvoor te zijn. Ter gelegenheid van het 20-jarig jubileum van de Premium Group in 2023 schreef de voormalige Premium-directeur Anita Tillmann dat het idee voor Seek vooral van Ahlers en Wiebus afkomstig was. Beiden zouden de behoefte van de branche aan een "cultureel gedreven, creatief concept" vroegtijdig hebben herkend en geïmplementeerd.

Moreno was eveneens meer dan een decennium werkzaam voor de Premium Group. Na haar functie als Sales Manager werd ze in 2020 benoemd tot Senior Sales & Project Manager van Seek. Damien Winpenny werkte daarentegen zeven jaar voor de Berlijnse beursorganisator. Voordat hij in 2018 naar Berlijn verhuisde, was hij werkzaam voor het Londense BP Showroom Ltd.

Hoe nu verder voor Seek?

Eigenlijk zou januari een nieuwe start voor Seek moeten inluiden. In oktober verraste het laatste overgebleven mode-order evenement in Berlijn met een ingrijpende herziening van zijn concept. Naast een nieuwe datum, van 13 januari tot 2 februari, werd ook een nieuwe locatie in de Oranienstraße in Kreuzberg gepresenteerd.

De ongewoon lange periode moest merken de mogelijkheid bieden om hun presentaties flexibel en individueel vorm te geven, zo werd in oktober gemeld. Door middel van boekbare periodes en op maat gemaakte voorwaarden kunnen bedrijven hun presentaties gericht op verschillende doelgroepen afstemmen - of het nu gaat om meetings met bestaande klanten, de uitwisseling met de pers of het aanspreken van potentiële nieuwe klanten. Tot nu toe lijkt het grootste deel van de exposanten zich volgens de gepubliceerde kalender echter te hebben geconcentreerd op de periode tussen 13 en 20 januari.

Nog voordat de beurs echt van start kon gaan en het nieuwe concept van de grond kwam, ontstonden er echter al eerste speculaties over de vraag of het nieuwe concept een laatste reddingspoging zou kunnen zijn voor het enige overgebleven evenement van de Premium Group. Immers, ook de voormalige zusterbeurs Premium had herhaaldelijk nieuwe concepten en locaties aangekondigd, voordat deze in januari van het afgelopen jaar definitief moest sluiten. Creatief directeur Wiebus ontkrachtte dit echter duidelijk in een interview met FashionUnited en benadrukte zowel het bestaansrecht als de behoefte aan Seek.

Welke gevolgen het vertrek van Wiebus, Winpenny, Moreno en Ahlers voor de toekomst van Seek zal hebben, blijft voorlopig onduidelijk. Het lijkt er echter wel op dat de beurs opnieuw voor een keerpunt staat.

Editor's note: FashionUnited heeft Seek en de Premium Group om een reactie gevraagd.