Modefotograaf Hiro (90) overleden

Yasuhiro Wakabayashi, beter bekend als Hiro, is zondag 15 augustus 2021 in zijn huis te Bucks Country, Pennsylvania overleden. Volgens nieuwsplatform Women’s Wear Daily heeft Peita Carnevale, de producer van zijn studio in New York City, zijn dood bevestigd.

Er zijn op dit moment geen plannen voor een dienst, zo staat in berichtgeving van WWD. Nabestaanden van de fotograaf wilden donderdag niet direct reageren op verzoeken van media.

Hiro staat bekend om zijn surrealisme, onverwachte combinaties, ongewone belichting, gedurfde kleuren en rebelse humor. Hiermee heeft de modefotograaf zijn sporen achtergelaten in de mode-industrie. Nadat Amerikaanse modefotograaf Richard Avedon, Hiro onder zijn vleugels nam, begon hij in 1954 aan zijn carrière als modefotograaf. Hiro’s werken waren onder andere te zien in modetijdschrift Harper’s Bazaar en advertenties van Tiffany & Co, Balenciaga en David Webb.