Modefotograaf Patrick Demarchelier (78) overleden

Bekende Franse modefotograaf Patrick Demarchelier is op 78-jarige leeftijd overleden. Zijn familie heeft zijn overlijden aangekondigd via de Instagram-pagina van de fotograaf.

“Met groot verdriet kondigen we het overlijden van Patrick Demarchelier op 31 maart, 2022, op 78-jarige leeftijd aan. Hij laat zijn vrouw Mia, drie zonen Gustaf, Arthur, Victor en drie kleinkinderen achter.

De fotograaf is het meest bekend vanwege zijn werk voor zowel Vogue en Harper’s Bazaar. Hij was daarnaast ook de vaste fotograaf van de wijlen prinses Diana. Hij fotografeerde daarnaast ook campagnes voor merken zoals Christian Dior, Ralph Lauren, Chanel en Giorgio Armani. Ook fotografeerde hij meerdere malen voor de beelden van de iconische Pirelli kalender.

Bij het grote publiek zal de naam Patrick Demarchelier een belletje doen rinkelen vanwege meerdere referenties die gemaakt worden naar de fotograaf in de film ‘The Devil Wears Prada’.

Patrick Demarchelier overleden op 78-jarige leeftijd

Demarchelier is geboren in LeHavre, Frankrijk. Hij ontving zijn eerste camera van zijn stiefvader toen hij een tiener was. Hij heeft geen fotografie opleiding gevolgd en was autodidact. Op zijn twintigste verhuisde hij naar Parijs waar hij werkte voor fotograaf Hans Feurer. Hij begon uiteindelijk te werken voor de Amerikaanse Vogue en verhuisde vervolgens naar New York.

Hij werd in 2007 benoemd als een officier dans l’ordre des arts et des lettres in 2007 door het Franse Ministerie van Cultuur. Datzelfde jaar ontving hij ook de CFDA Founder’s Award.

Onder de aankondiging van zijn overlijden op Instagram stromen de condoleances binnen. Zo uiten actrice Kate Hudson, model Doutzen Kroes en haarstylist Sam McKnight hun medeleven.