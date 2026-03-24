Modegroep AWWG benoemt Laura Fernandez Plaza tot CEO

De wereldwijde modegroep AWWG, bekend van merken als Pepe Jeans London, Hackett London en Façonnable, benoemt Laura Fernandez Plaza tot nieuwe CEO. Zij volgt Marcella Wartenbergh op, die na zeven jaar in deze functie aftreedt.

Fernandez Plaza, voorheen de financieel en zakelijk directeur van de groep, start per direct in haar nieuwe rol als CEO. De komende weken werkt ze nauw samen met Wartenbergh voor ‘een soepele overgang’.

In een verklaring over haar benoeming zegt Fernandez Plaza: “Ik ben vereerd om de rol van CEO op me te nemen op zo'n belangrijk moment voor AWWG. De afgelopen jaren is er een sterk en onderscheidend platform gebouwd voor al onze merken, met een focus op operationele uitmuntendheid, digitalisering en cultuur.

“Ik zie een belangrijke kans en kijk ernaar uit om nauw samen te werken met onze teams. Zo bouwen we voort op dit momentum en gaan we onze volgende groeifase in.”

Fernandez Plaza trad in 2006 in dienst bij AWWG en bekleedde verschillende belangrijke leidinggevende functies, waaronder die van transformatiedirecteur en financieel directeur. De afgelopen zes jaar was ze financieel en zakelijk directeur. In die rol werkte ze nauw samen met Wartenbergh en het directieteam aan de implementatie van de strategische prioriteiten en de versterking van de operationele basis van het bedrijf.

Carlos Ortega, voorzitter van AWWG, voegt toe: “We zijn erg blij met de benoeming van Laura tot CEO. Haar lange staat van dienst binnen het bedrijf en haar sleutelrol in ons transformatieproces maken haar de natuurlijke keuze om AWWG naar de volgende groeifase te leiden.

“Namens de Raad van Bestuur wil ik Marcella hartelijk danken voor haar uitstekende leiderschap en toewijding. Ze heeft een veerkrachtig, gedisciplineerd en goed presterend platform opgebouwd dat alom bewonderd wordt in de sector. Met helderheid en vastberadenheid heeft ze de groep door een periode van diepgaande transformatie geleid.”

Tijdens haar zevenjarige ambtstermijn leidde Wartenbergh een uitgebreide transformatie van AWWG. Ze herdefinieerde de strategische richting van de groep en versterkte de fundamenten van het bedrijf op alle vlakken. In 2020 lanceerde ze het strategische transformatieprogramma ‘Reset’. Hierin werden de vijf strategische prioriteiten van de groep vastgelegd: Product, Merk, Distributie, Digitalisering en Mensen. Volgens de groep heeft dit geleid tot een ‘meer gefocust, gedisciplineerd en wereldwijd schaalbaar platform’.