Modegroep Brands2Love stelt Mark de Jong aan als general manager

Nederlandse modegroep Brands2Love heeft een nieuwe general manager. Mark de Jong heeft de functie op zich genomen, zo blijkt uit een persbericht. Brands2Love is het moederbedrijf van zwangerschapskledingmerk Love2Wait en babymerk Bess.

De Jong is geen onbekende in de modewereld. Zo heeft hij diverse functies bekleed bij onder andere Scotch & Soda, Bestseller, Noppies, Vingino en Raizzed. Brands2Love laat weten dat oprichter Wendy Walet betrokken blijft bij het bedrijf. Zij is eindverantwoordelijk voor design, sourcing en concept.

De Jong zal zich focussen op de dagelijkse aansturing van de organisatie, specifiek de strategie en positionering. “De komende jaren willen we ons afzetgebied zowel online als offline verder uitbouwen,” aldus De Jong in het persbericht.