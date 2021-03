Modegroep Vince Holding Corp. benoemt nieuwe CEO

Modegroep Vince Holding Corp. heeft Jack Schwefel aangesteld als nieuwe CEO. Schwefel neemt de functie op zich vanaf 29 maart, zo blijkt uit het persbericht. Hij neemt het stokje over van interim-CEO David Stefko.

Schwefel was van 2017 tot 2021 de CEO van Cost Plus, Inc., een Amerikaanse retailketen die onder andere kleding verkoopt. Daarvoor was hij CEO van Dutch Fashion LLC. Dankzij zijn nieuwe functie wordt de topman in direct de leider van de drie merken in het portfolio van Vince Holding Corp.: Vince, Rebecca Taylor en Parker. “Ik ben verheugd mij aan te sluiten bij het bedrijf gedurende deze spannende tijd terwijl we de volgende fase van groei voor het merk Vince voortzetten en vooruitgang boeken bij Rebecca Taylor,” aldus Schwefel in het persbericht. “Dit zijn twee fantastische merken met grote potentie die ondersteunt wordt door uitzonderlijke creatief leiderschap. Ik zie er naar uit te werken met de teams om de fundering te versterken en lange termijn winstgevende groei te realiseren voor onze aandeelhouders.”

Interim-CEO David Stefko zal bij het aantreden van Schwefel aanblijven als CFO van het bedrijf.