Modehuis Jacquemus stelt Bastien Daguzan aan als CEO

Jacquemus wordt vanaf nu geleid door Bastien Daguzan. Daguzan neemt de taak van CEO op zich, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Voorheen werd de functie van CEO vervult door de oprichter van het modehuis, Simon Porte Jacquemus.

Daguzan werkte recentelijk bij Paco Rabanne en heeft ook Lemaire, op zijn cv staan. Bij beide modehuizen was hij CEO. Daguzan is volgens het persbericht van Jacquemus verantwoordelijk voor het herpositionering van het merk Paco Rabanne en het inplementeren van een ‘direct to consumer’ transformatie.

Door het aanstellen van Daguzan als CEO kan Simon Porte Jacquemus zich nu volledig richten op de creatieve leiding van zijn modehuis. Het merk Jacquemus werd 13 jaar geleden opgericht en staat bekend om de ‘zonnige ontwerpen’ die verwijzen naar de plek van inspiratie voor Jacquemus, Provence in Frankrijk. Daarnaast heeft het modemerk ook diverse keren een nieuw ‘it’-item geïntroduceerd zoals extreem kleine tassen of juist extreem grote hoeden.