Model Stella Tennant plotseling overleden op 50-jarige leeftijd

Het van oorsprong Schotse supermodel Stella Tennant is op 22 december overleden. Dat bevestigen familieleden tegenover The Guardian. Haar overlijden kwam volgens de familie onverwacht. Stella Tennant werd vijftig jaar.

“Stella was een fantastische vrouw en een inspiratiebron voor ons allen. Ze zal enorm worden gemist,” zo schrijft haar familie in een statement. De familie van Tennant vraagt het publiek om de privacy van de familieleden in de komende periode te respecteren. Ook geeft de familie aan dat er op later datum een herdenkingsdienst zal worden aangekondigd.

Tennant was vanaf de jaren negentig een veelgevraagd model. Ze liep mee in catwalkshows voor onder meer Versace en Alexander McQueen en werd gefotografeerd voor advertentiecampagnes van grote internationale modemerken als Calvin Klein, Hermès, Burberry, Prada en Chanel. Ook sierde meermaals de covers van vooraanstaande tijdschriften als Vogue. Tennant gold de afgelopen twintig jaar als een belangrijke muze voor wijlen Karl Lagerfeld.

Tennant laat een partner en vier kinderen achter. Over de oorzaak van haar overlijden is nog niets bekend.