Modelabel Botter onder zeven finalisten van de Andam-prijs

Mannenmodelabel Botter heeft het gehaald tot de finale van de Andam-prijs. Dat blijkt uit een persstatement in handen van WWD. De Nederlandse ontwerpers achter het merk, Rushemy Botter en Lisi Herrebrugh, nemen het in de finale op tegen Christa Bösch en Cosima Gadient van het merk Ottolinger, Victor en Julius Juul van Heliot Emil, Thomas Monet van Cool TM, en ontwerpers Robert Wun, Lukhanyo Mdingi en Peter Do. De kandidaten van dit jaar zijn afkomstig van overal ter wereld, van Nederland tot Zuid-Afrika en van de Verenigde Staten tot Vietnam.

De Andam-prijs is een initiatief van de Franse Association Nationale pour le Développement des Arts de la Mode (ANDAM). Kandidaten voor de prijs kunnen van elke nationaliteit zijn, maar voorwaarde is dat hun merk in Frankrijk is gevestigd, of dat ze in hetzelfde jaar dat ze een eventuele prijs ontvangen een bedrijf in Frankrijk oprichten.

De Andam-hoofdprijs is een geldbedrag van 300 duizend euro. Dit jaar is er voor het eerst ook een tweede prijs ter waarde van 100 duizend euro. Dat ‘reflecteert de gulheid van nieuwe en bestaande sponsors en is een erkenning van het hoogwaardige talent dat de prijs recent heeft aangetrokken’, aldus WWD.

Daarnaast reikt Andam ook een Pierre Bergé-prijs ter waarde van 100 duizend euro uit aan een jong Frans bedrijf. De genomineerden voor deze prijs zijn Benjamin Benmoyal, Anthony Alvarez van Bluemarble Paris en Maria Boyarovskaya van het label Boyarovskaya. Voor de accessoiresprijs van vijftigduizend euro werden de merken 13 09 SR van Serge Ruffieux, ontwerper Ancuta Sarca en designer Dolly Cohen genomineerd.