Modemaand januari door de ogen van inkoper Bart van Hylckama

Het jaar was nog maar net begonnen of Bart van Hylckama had zijn koffer al gepakt voor een kleine modewereldreis: het is januari, inkoopmaand voor retailers zoals hij. Tijd om zijn winkel, Baretta, in Den Haag, een nieuwe impuls te geven. Zo ging het hem af.

Hoe ziet je drukke schema - je itinerary - eruit voor deze inkoopmaand?

“Ik kom net terug van vierdagen inkopen in Parijs en ben nu net aangekomen in Kopenhagen. De laatste is altijd een beetje mosterd na de maaltijd, want de budgetten zijn dan al redelijk op. Net als wijzelf. Tot slot bezoeken we in februari nog onze vaste merken in Amsterdam. Nederlandse beurzen komen met een kneuterigheid die vertrouwd voelt. Soms is het een verademing: geen gezeur, alles is goed geregeld en mensen weten wie je bent. Je ervaart er geen ongemakkelijke misverstanden - zoals: ‘oh, you’re from The Hague, I love Denmark’.

Had je een plan de campagne voor Parijs?

“Parijs doe ik al elf jaar samen met mijn compagnon Lars Luttik. We hebben in het verleden twee keer iemand uit de winkel meegenomen, maar we realiseerden dat het - eigenwijs als we zijn - toch beter werkt als we samen de beslissingen nemen.

We propten drieëntwintig afspraken in vier dagen. Van vrijdagmiddag tot en met maandagmiddag zaten we ramvol, en dat is pittig. Je moet je hoofd erbij houden, en altijd scherp zijn. Die dynamiek kennen we, en samen zijn we dan een serieus goed team.

Als je dan toch in Parijs bent, moet je eigenlijk wel goed uit eten gaan. We spreken altijd af dat we één keer gaan eten met een merk. Ook dat is werk - en de dagen zijn al lang genoeg. Daarbovenop aten we ditmaal met onze goede vriend Theodor van Velour, een modezaak in Amsterdam, en één keer met z’n tweetjes, omdat we zoveel zaken te bespreken hadden.”

Bart van Hylckama met zijn compagnon Lars Luttik in Parijs.

Werd je nog getroffen door reisproblematiek?

“Voor de verandering eens niet. Tijdens de afgelopen zomereditie van Paris Fashion Week strandden we na drie uur stilstaan met de Eurostar uiteindelijk in Brussel, en moesten we een taxi naar Parijs pakken om op tijd op onze eerste afspraak te komen. Dit keer liep het smooth - en dan werkt zo’n treinreis natuurlijk goed: in tweeënhalf uur sta je midden in pretty Paris.”

Geniet je van het reizen?

“Het klinkt wel lekker - veel onderweg zijn, maar net als met alles wat je te vaak en te lang doet, wordt het mettertijd gewoon routine. Bovendien is de mode chaotischer geworden: seizoenen lopen steeds verder uiteen en steeds meer merken komen op hun eigen tijd met ‘drops’. Gevoelsmatig ben ik daardoor vaker weg dan in de winkel.

In november starten we al met inkopen voor de winter in Milaan. In januari volgen Parijs, Kopenhagen en natuurlijk Amsterdam. In april begint Milaan alweer en tegelijkertijd heb je nog de tussencollecties die wij liever online inkopen. Dan hou je nog een klein beetje tijd over om die spullen ook daadwerkelijk te verkopen.”

Wat viel er tegen deze januari?

“Ik vind de inkoop voor het winterseizoen een stuk minder leuk. Allereerst omdat mannen in het najaar veel meer op safe gaan en de mode dus een tikkeltje saai is - donkere kleuren, dikke jassen, the same old. Ten tweede omdat het seizoen zo kort is. Merken leveren al in juli, maar dan is het nog hartje zomer. Mannen kopen niet zo ver vooruit.

De verkoop begint pas echt in oktober. Tegen die tijd zijn de grote modebedrijven al zó in paniek, dat ze gaan stunten met mid-season sales, die weer moeiteloos overlopen in de Black Friday-madness en eindigen in de reguliere sales. Probeer daar maar eens mee te concurreren als kleine winkelier.”

Werd je nog verrast?

“We werden eindelijk weer eens echt enthousiast van een nieuw (nog geheim te houden, red.) Japans jeansmerk: destroyed selvedge denims met schitterende wassingen en een perfecte fit. Véél te duur natuurlijk, maar dit zijn wel de pareltjes die mijn vak leuk maken. En heel eerlijk: zo vaak worden we niet meer verrast. Het tevens Japanse merk Saint en de mannen van Stockholm Surfboard Club maken ons wel vaak blij met hun nieuwe collecties. Gelukkig maar.”

Wat ga je straks doen als je weer thuiskomt?

“Dan volgt een weekje vol keuzes: het maken van de uiteindelijke selecties, het ingeven van de aantallen, en dan is de winterpuzzel wat januari betreft weer compleet. Dan krijg ik zoals altijd vooral veel zin in komend voorjaar en de zomer - wanneer de collecties weer meer uitgesproken worden en we meer tijd krijgen om het aan de man te brengen. Kon het maar het hele jaar zomer zijn.”

