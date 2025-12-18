Modemaker voor rock-muzikanten Antony Price overleden

De man die mode serieus op de kaart zette binnen de muziekindustrie is dinsdag overleden: Antony Price. Onbekend bij het grote publiek, maar zeker niet onbemind. Hij werd 80 jaar.

In de jaren zeventig zette de Britse kleermaker de supersterren van de groep Roxy Music in de spotlight met zijn fijngesneden maatwerk - even spannend als de zinderende en ook modieuze tijd. Ook de pin-upiconen op platenhoezen werden door hem gestyled: Amanda Lear, Marilyn Cole, Jerry Hall. Hij deed het zo goed dat de naam van de ontwerper - voor het eerst - op de records stond.

In gesprek met Vogue Business omschrijft filmmaker en producer Baillie Walsh, een mentee van Price, hem als iemand die in zijn eigen wereld leefde en niet met beide benen op de grond stond. Juist daardoor kon hij nieuwe theatrale fantasiewerelden creëren, waar de tijd van disco en funk om vroeg. Figuren als David Bowie en Mick Jagger konden zichzelf zijn in een creatie van Price. Ditto voor de supermodellen uit de jaren tachtig en negentig, die vrijwel allemaal ooit iets van hem droegen.

Wie Price werkelijk was, vaak stil en over zijn eigen werk een onzekere man, wist niemand, stelt Walsh. Van achter de coulissen wist hij ‘glamour’ in een eigentijds jasje te steken, gestoeld op de stevige ontwerpprincipes uit het kleermakerschap. Het hoogtepunt daarvan kwam met de opening van Plaza, zijn futuristische winkel aan King’s Road (1979), waar kleding letterlijk uit de muur kwam nadat je de juiste maat had besteld.

Price verzorgde ook de inrichting van de boetiek, tekende het logo op en de advertenties met het opschrift dat mondelings door zou leven: ‘Clothes for studs and starlets’. Met zulke visionaire ideeën wordt Price vaak gezien als een voorloper van ‘cult’ en ‘camp’.

Zijn laatste glamoureuze verschijning is bij de show van het Britse label 16Arlington, waarvoor hij samen met creative director Marco Capaldo een collectie ontwierp. Daarin liepen uitsluitend supermodellen mee, waaronder Lily Allen - het werd haar runway debuut - in gitzwarte cocktainensemble met hints naar de variété. Hij leek ermee te willen zeggen dat hij verder wilde, na een ontwerppauze van dertig jaar. Het heeft niet zo mogen zijn.

Uit de reacties op zijn overlijden blijkt dat Price zelf nooit een rol speelde: hij was gewoon zichzelf - en daarin ook een loyale vriend voor onder anderen hoedenmaker Philip Treacy en de Britse newwaveband Duran Duran. Die laatste schreef op Instagram: “Hij was een visionaire modeontwerper met ongeëvenaarde technische vaardigheden. Niemand deed ‘glam’ beter dan Antony.”