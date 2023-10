‘Modemerk Abercrombie & Fitch en ex-CEO aangeklaagd voor sekshandel’

Modemerk Abercrombie & Fitch en ex-CEO Mike Jeffries zijn aangeklaagd door een groep oud-modellen. Het bedrijf en de oud-topman worden beschuldigd van sekshandel, zo meldt nieuwsbureau Reuters. De beschuldigingen kwamen eerder deze maand al uit, maar nu worden er ook juridische stappen ondernomen.

Mike Jeffries was van 1992 tot en met 2014 de CEO van Abercrombie & Fitch. De aanklacht meldt dat Jeffries modellen zou verplichten drugs te nemen en seksuele handelingen te doen met Jeffries en anderen. In ruil hiervoor zouden de modellen een plek krijgen in een Abercrombie & Fitch-catalogus. Jeffries zou zijn positie als CEO van het bedrijf hebben gebruikt om mannen te recruiteren en uit te nodigen voor ‘castings’ bij hem thuis.

Begin deze maand liet Abercrombie & Fitch aan de BBC al weten dat het geschokt te zijn en 'te walgen van het vermeende wangedrag'.

Jeffries is een controversieel persoon. In 2015 werd hij door oud-medewerkers voor de rechter gesleept omdat de CEO uitsluitend personeel aannam dat voldeed aan ‘het juiste lichaamstype’ en fysiek aantrekkelijk was.