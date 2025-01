Modemerk Girav benoemt nieuwe CEO

De oprichters van Nederlands kledingmerk Girav doen een stap terug en geven de leiding van het bedrijf aan een nieuwe Chief Executive Officer: Stefan van den Berg. Oprichters Erik de Weerd en Jopie Geerts blijven nog wel betrokken bij het bedrijf, zo maken zij bekend op LinkedIn.

De Weerd en Geerts vinden dat het tijd is voor nieuwe energie en frisse ideeën nadat Girav het afgelopen jaar aanzienlijk groeide en zich verder ontwikkelde. “Deze positieve trend zetten we voort, met nog vele uitdagende en innovatieve projecten op de horizon.”

Van den Berg neemt daarbij de touwtjes in handen. Hij was eerder werkzaam bij het kledingmerk en keert na vier jaar weer terug bij het bedrijf. “Het voordeel van een CEO die terugkeert, is de bestaande vertrouwensband, wat het loslaten vergemakkelijkt”, delen de oprichters. “Van den Berg heeft zich bewezen als een veelzijdige professional en teamplayer met zijn hart in marketing. Die combinatie is precies wat Girav nodig heeft.”

Naast de benoeming van een nieuwe CEO, delen de oprichters ook dat hun kinderen zich bij het team hebben gevoegd.