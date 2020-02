Modemerk Jean Paul Gaultier stelt nieuwe general manager aan

Modemerk Jean Paul Gaultier heeft Antoine Gagey aangesteld als general manager. Dit bevestigt het merk tegen FashionNetwork. Het is een van de veranderingen die volgen nadat oprichter en ontwerper Jean Paul Gaultier een stap terug nam op 22 januari. Die dag gaf Gaultier zijn laatste haute couture show, maar het betekent niet het einde voor het modehuis, zo verzekerde de ontwerper het publiek in een video.

Antoine Gagey is de mede-oprichter van het damesmerk Coralie Marabelle en dus geen onbekende in de modewereld. Gagey volgt Sophie Waintraub op die afgelopen juli overstapte naar Chanel.

Jean Paul Gaultier kondigde op 20 januari aan te stoppen met haute couture modeshows. Op dat moment was de ontwerper al vijf jaar geleden gestopt met de prêt-à-porter lijn. De ontwerper verzekerde dat zijn stoppen niet het einde was van het modehuis, maar dat het onder een nieuw concept verder zou gaan. Het modehuis Jean Paul Gaultier meldt nu tegen FashionNetwork dat Gaultier nog steeds aanwezig is in het bedrijf. De haute couture tak zal niet stoppen, maar wordt overgenomen door een of meer ontwerpers, zo meldt het merk tegen het platform.