Modemerk Vince stelt nieuwe CFO aan

Vince Holding Corp. heeft een nieuwe chief financial officer aangesteld, zo blijkt uit een persbericht van het Amerikaanse bedrijf. Amy Levy neemt de functie op zich en vervangt daarmee David Stefko. Stefko heeft aangekondigd met pensioen te gaan en legt de functie per 10 februari neer. Hij blijft nog als adviseur aan tot en met mei dit jaar om een goede transitie te verzekeren.

Levy werkt momenteel al bij Vince Holding Corp. Zij is de senior vice president financial planning & analysis and investor relations, aldus het persbericht van het bedrijf. Levy werkt al sinds 2016 bij het bedrijf. Daarvoor werkte ze onder andere bij Michael Kors en Esprit.

Vertrekkend CFO Stefko werkte in totaal acht jaar bij Vince. De topman werkte ook als interim CEO voordat huidige CEO Jack Schwefel aantrad.