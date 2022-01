‘Modeondernemer Martijn N. wordt vervolgd in zedenzaak’

Modeondernemer Martijn N. wordt vervolgd wegens verkrachting en het seksueel misbruiken van een minderjarige. Dit melden kranten NRC en Het Parool op basis van een statement van de persofficier van de Amsterdamse politie.

N. kwam vorig jaar in opspraak na uitgebreid onderzoek van Het Parool en het NRC. N. wordt beschuldigd van gewelddadig en grensoverschrijdend gedrag. 28 mannen beschuldigen in het artikel van beide kranten van dit gedrag, elf hiervan waren ten tijden van het contact minderjarig.

De modeondernemer, de ex-directeur van cultureel platform Moam, is op maandag 10 januari aangehouden. Hij is afgelopen donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris van de Amsterdamse rechtbank. Zijn voorlopige aanhouding is vervolgens met twee weken verlengd, zo meldt NRC.

De onthullingen over N. zetten in 2021 zijn de aanleiding voor meerdere onderzoeken in 2021. Zo komen er berichten naar buiten van (oud) Amfi-studenten, de modeschool waar ook N. heeft gestudeerd. Zij bestempelen de cultuur op de school als onveilig. Er wordt een onderzoek opgezet door de school en in juni volgt het harde oordeel dat er inderdaad een onveilige cultuur heerst. Verbeteringen worden beloofd. Studenten eisen het vertrek van de directeur en hoofddocent. Afgelopen week blijkt dat directeur Dirk Reynders toch opstapt.

Ook bij het culturele platform Moam wordt een onderzoek opgezet. Afgelopen oktober worden de resultaten bekend waaruit blijkt dat de modeondernemer zich ook als directeur had misdragen. De banden met N. worden verbroken en de stichting wordt opgeheven.