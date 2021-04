Modeontwerper Dennis Diem overleden

De Nederlandse modeontwerper Dennis Diem is op 42-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt zangeres Berget Lewis, voor wie Diem geregeld kleding ontwierp, tegenover Shownieuws. De oorzaak van het overlijden van Diem is niet bekend gemaakt.

Diem werd geboren in Amsterdam, groeide op in de Verenigde Staten. Toen hij 22 jaar was keerde hij terug naar Nederland en volgde de modeopleiding Marja van Riel in Rotterdam, waar hij in 2000 afstudeerde. In 2007 startte Diem een eigen lijn. Hij werd bekend om zijn sierlijke creaties, waaruit een grote liefde bleek voor vakmanschap. De ontwerper specialiseerde zich in het maken van korsetten. “Het lichaam verandert door een korset. Het is bijna als beeldhouwen,” zo zei hij ooit na afloop van een show op Amsterdam Fashion Week, waar hij in 2011 debuteerde.

In 2012 opende Diem een eigen salon op de Herenstraat met meer avond- en trouwjurken. In de jaren daarop kleedde Diem regelmatig Nederlandse sterren, onder wie Romy Monteiro, Georgina Verbaan en Victoria Koblenko, en maakte hij outfits voor The Ladies of Soul: Berget Lewis, Glennis Grace, Edsilia Rombley, Candy Dulfer en Trijntje Oosterhuis. Diems laatste grote show vond in 2017 plaats. De laatste jaren hield hij zich vooral bezig met kunst.