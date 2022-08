Modeontwerper Hans Kemmink (75) van Puck & Hans overleden

Modeontwerper en fotograaf Hans Kemmink is afgelopen weekend op 75-jarige leeftijd overleden. Dat laat zijn dochter Carmen Kemmink weten via Instagram. Hans Kemmink was onder meer bekend van het modelabel Puck & Hans, dat hij leidde samen met zijn vrouw, Puck Kroon.

Puck & Hans was een Nederlands succesverhaal. Kemmink en Kroon ontmoetten elkaar in een Rotterdams café. Ze werden een stel, en startten kort daarna samen een modemerk. Kroon had aan de modeacademie gestudeerd, maar Kemmink was autodidact. Hun stijl was eigenzinnig en uitdagend, en werd onder meer gekenmerkt door verrassende combinaties van materialen.

Het tweetal opende de eerste Puck & Hans-winkel in 1967, in Den Haag. Daarna volgden nog winkels in Amsterdam en Rotterdam. In die winkels verkochten Kemmink en Kroon niet alleen hun eigen collectie, maar ook ontwerpen van internationale namen als Yohji Yamamoto en Jean Paul Gaultier. Hun assortiment en opvallende etalages, verzorgd door Kemmink, trokken de aandacht van het publiek. Onder hun klanten waren kunstenaars, musici en televisiepersoonlijkheden, maar ook leden van het koninklijk huis, zoals prinses Irene.

Prijzen, een tentoonstelling en een film

In 1987 won het duo de prestigieuze modeprijs Fil d’Or in Parijs. Ze hadden daarna hun pijlen op het buitenland kunnen richten, maar kozen er - onder meer vanwege hun jonge dochter Carmen - bewust voor om in Nederland te blijven.

Het duo ontving in Nederland een Max Heymans-ring voor hun bijdrage aan de modewereld, en werd in 1998 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Datzelfde jaar stopte het tweetal definitief met hun modemerk. Kemmink ging daarna verder als fotograaf, het beroep dat ook dochter Carmen nu uitoefent.