Modeontwerper Kenzo Takada (81) overleden

Modeontwerper en oprichter van het modehuis Kenzo, Kenzo Takada is op 81-jarige leeftijd overleden. Dit meldt het modehuis op Instagram en bevestigt een woordvoerder tegenover de BBC. Takada is overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

Takada overleed in een ziekenhuis in Parijs. De ontwerper was al sinds de jaren zestig woonachtig in de stad. “Het is met intens verdriet dat Kenzo heeft kennis genomen van het overlijden van onze oprichter, Kenzo Takada,” aldus het bericht van het modehuis op Instagram. “Voor meer dan een halve eeuw was meneer Takada een iconische persoonlijkheid in de mode industrie. Hij bracht altijd creativiteit en kleur de wereld in. Vandaag de dag zijn zijn optimisme, zin in het leven en vrijgevigheid de basis van ons modehuis. Hij zal worden gemist en voor altijd worden herinnerd.”

De huidige hoofdontwerper van Kenzo, Felipe Oliveira Baptista, voegt daar nog aan toe: “Zijn geweldige energie, vriendelijkheid, talent en glimlach waren aanstekelijk. Zijn geestverwant zal altijd voortleven.”

Kenzo werd in 1970 opgericht door Japanse ontwerper Kenzo Takada. Nadat de ontwerper furore maakte met zijn grafische en kleurrijke prints werd het bedrijf in 1993 overgenomen door luxeconcern LVMH. In 1999 ging Takada met pensioen. “Kenzo Takada heeft sinds de jaren 1970 een element van poëtische lichtheid en een zoete vrijheid gebracht in de mode die veel ontwerpers na hem heeft geïnspireerd,” aldus Bernard Arnault, CEO van luxeconcern LVMH in een statement. “Met zijn frisse en spontane geest heeft hij ook de wereld van parfum voor altijd veranderd. Het modehuis dat hij heeft opgericht, Kenzo, diept zijn visie altijd nog dieper uit. Met verdriet heb ik kennis genomen van zijn overlijden en ik leef mee met zijn familie en vrienden.”