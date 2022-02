Modeontwerper Peter Hidalgo (53) overleden

Modeontwerper Peter Hidalgo is op 53-jarige leeftijd overleden, zo meldt WWD. Zijn publicist meldt aan de publicatie dat er nog geen oorzaak van het overlijden is vastgesteld. Ten tijden van zijn overlijden woonde de ontwerper in een daklozenopvang. Hij woonde hier tijdelijk in de hoop een gesubsidieerd huis te kunnen krijgen, aldus WWD.

Hidalgo was vooral bekend vanwege het kleden van diverse beroemdheden met zijn eigen merk. Zo kleedde hij bijvoorbeeld Kanye West [nu bekend onder de naam Ye West,red.], Usher en Nicki Minaj.

Het is op dit moment onduidelijk of er een herdenkingsdienst gehouden zal worden en zo ja, waar en wanneer.