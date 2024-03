Modeontwerper Stephen Linard op 64-jarige leeftijd overleden

De Londense ontwerper Stephen Linard is op 64-jarige leeftijd overleden. Dit meldt de familie van Linard aan WWD. Linard overleed op 10 maart aan de gevolgen van keelkanker. Linard ontwierp in de jaren '80 kleding voor grote sterren als David Bowie, de leden van U2 en Boy George.

Linard wordt gezien als pionier in het creëren van verschillende persona's door middel van kleding. Hij was naast ontwerper van kleding ook creatief met "haar, make-up en attitude", vertelt Stephen Jones, een vriend van Linard, aan WDD. Linard had een sterke invloed op de stijl van Blitz Kids, een groep mensen die in 1979-1980 de dinsdagse clubavond van Blitz in Covent Garden in Londen bezochten. Zij worden gezien als de grondleggers van de New Romantic-beweging, een subcultuur met een eigenzinnige stijl die geïnspireerd is door punk en glamour. "Hij was de eerste persoon die kleding zag als een 'verhaal' - dit was voor John Galliano - en een visuele interpretatie had van mode. Het was het tijdperk van MTV, i-D en The Face en hij was stylist voor die tijdschriften," vult Jones aan.

Op sociale media wordt betreurend gereageerd op het nieuws van Linard’s overlijden. “Ik zal Stephen nooit vergeten, [hij heeft] een leven gewijd aan kunst,” reageert artiest Brian Clarke onder het meest recente bericht van Stephen op Instagram.