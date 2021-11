Modeontwerper Virgil Abloh op 41-jarige leeftijd overleden

Modeontwerper Virgil Abloh, hoofdontwerper mannenmode bij Louis Vuitton en oprichter van het luxe streetwearlabel Off-White, is op 41-jarige leeftijd overleden aan kanker. Dat bevestigt LVMH, het moederbedrijf van Louis Vuitton en meerderheidsaandeelhouder van Off-White, in een persbericht.

“We zijn ontdaan na dit vreselijke nieuws. Virgil was niet alleen een geniale ontwerper en visionair, hij was ook een man met die over een prachtige ziel en een grote wijsheid beschikte. Onze gedachten zijn bij zijn naasten, na het overlijden van hun echtgenoot, vader, broer en vriend,” aldus Bernard Arnault, voorzitter en ceo bij LVMH.

Abloh werd in 1980 geboren in Rockford, Illinois, in de Verenigde Staten. Hij studeerde civiele techniek aan de Universiteit van Wisconsin Madison en deed daarna een master in architectuur aan het Illinois Institute of Technology. Zijn merk Off-White begon in 2012 als een kunstwerk met de titel ‘Pyrex Vision’. In 2013 transformeerde Abloh het bedrijf tot het label Off-White en presenteerde hij zijn eerste mannen- en vrouwencollectie. Vanaf 2015 showde het label op Paris Fashion Week. In 2018 werd hij artistiek directeur mannenmode bij Louis Vuitton.

Creatieve kruisbestuivingen

Het werk van Abloh werd gekenmerkt door creatieve kruisbestuivingen met andere merken en disciplines. In juli dit jaar kondigde LVMH nog aan dat het samen met Abloh zou werken aan ‘het lanceren van nieuwe merken evenals samenwerkingen met bestaande merken in verschillende sectoren buiten de modewereld’.

Uit het bericht van LVMH blijkt dat Abloh al meerdere jaren tegen kanker streed. In september 2019 trok de ontwerper zich op doktersadvies al een tijdje terug uit de modewereld. Wat daarvan precies de reden was, werd destijds niet bekendgemaakt.