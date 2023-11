Modestipendium 2023 naar Mohamed Benchellal

Ontwerper Mohamed Benchellal heeft de stimuleringsprijs Mode Stipendium 2023 gewonnen, zo blijkt tijdens de jaarlijkse uitreiking van de prijs op woensdagavond. De Marokkaans-Nederlandse ontwerper nam de prijs in ontvangst in het Rijksmuseum in Amsterdam.

Niet alleen krijgt de ontwerper de eer die verbonden is aan de stimuleringsprijs, ook krijgt het een geldbedrag van 50.000 euro waarmee hij in de gelegenheid wordt gesteld zich artistiek en zakelijk verder te ontwikkelen. Benchellal is de twaalfde ontvanger van de prijs.

Benchellal kwam al vroeg in aanraking met kleding en textiel. Zijn grootouders hadden een atelier aan huis. Volgens de jury van het Cultuurfonds Mode Stipendium werd hij hier ‘vanaf prille leeftijd gevoed door zowel de materialen en technieken die hij om zich heen zag als de werkethiek en waarden die hij van huis uit meekreeg’. Benchellal vervolgde zijn carrière bij het Mode Lyceum in Amsterdam en zette in 2015 zijn eigen modehuis Benchellal op. De ontwerper nam eerder al de Vogue Fashion Prize 2020 mee naar huis en de Emigala 2022 Fashion Innovation Award.

Over het Mode Stipendium

Het Cultuurfonds Mode Stipendium werd in 2011 opgezet door een anonieme mecenas bij het Cultuurfonds (voorheen Prins Bernhard Cultuurfonds, de naam is in 2023 veranderd). De stimuleringsprijs voor buitengewoon getalenteerde en gevorderde Nederlandse modevormgevers bestaat uit een financiële bijdrage van 50.000 euro en een wisseltroffee ontworpen door Ted van Noten. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft de Dutch Fashion Foundation uitgekozen als partner voor de uitvoering van het Cultuurfonds Mode Stipendium.

Eerdere winnaars van het Mode Stipendium zijn onder andere Claes Iversen, Jan Taminiau, Maison the Faux, Erik Frenken, Bas Kosters, Ronald van der Kemp en Iris van Herpen