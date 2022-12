Modewereld reageert op overlijden Westwood: ‘Ze deed de industrie op haar grondvesten schudden’

“De modewereld heeft een revolutionair verloren,” zei ontwerper Giorgio Armani vandaag tegenover WWD in een reactie op het overlijden van Vivienne Westwood. Dat gevoel delen velen met hem, zo blijkt uit de talloze eerbetuigingen die door collega’s uit de modewereld werden gedeeld op sociale media.

‘Moderevolutionair’ is ook hoe het British Fashion Council haar beschrijft in een Instagrambericht. “Haar werk veranderde niet alleen de mode-industrie, met de geboorte en de definitie van punk, maar bracht ook positieve verandering in de wereld. Haar erfgoed zal nog vele generaties vormen.”

“De eerste keer dat ik Vivienne zag zat ze op de drempel van haar winkel op King’s Road, Chelsea, omringd door andere punkfiguren,” schrijft de Suzy Menkes, die als vooraanstaande Britse modejournalist de carrière van Westwood van begin tot eind meemaakte. “Ze had blonde krullen, een kort rokje aan en stevige laarzen. Maar alles wat ik me herinner is hoe punkachtig sexy ze was. Je kon het bijna ruiken.”

“Haar invloed was overal,” herinnert ontwerper Riccardo Tisci zich uit zijn studietijd in Londen. “Op straat, in clubs, in de gangen van het schoolgebouw. De ruiten, de prints, de styling - haar werk, en belangrijker nog, haar aanpak en houding waren anders dan alles wat ik ooit had gezien, rebels, ontzettend eerlijk, ontwrichtend. Ze beïnvloedde me op zo veel manieren, niet alleen toen, maar in mijn hele reis als ontwerper,” vertelt Tisci WWD.

“Ze was uitzonderlijk in de manier waarop ze voorbijging aan de gebruikelijke onderwerpen van mode en zich richtte op de wereld in bredere zin,” gaat Menkes verder. “En ze bleef dat doen tot het einde.”

Stephen Jones: ‘Vivienne veranderde mijn leven’

“Zonder Vivienne geen Rei, John, Lee en honderd anderen,” schrijft hoedenontwerper Stephen Jones, die meermaals met Westwood samenwerkte. “Ze veranderde mijn leven toen we elkaar in 1976 ontmoetten. Voor altijd.”

Westwood was ook een belangrijke figuur voor haar collega-ontwerper Stella McCartney. “Vivienne inspireerde mijn carrière als ontwerper met haar moed en ballen,” schrijft ze op Instagram. “Vivienne creëerde historische modemomenten die ons allemaal wakker schudden en de industrie op haar grondvesten deden beven. Ze leidde de weg vooruit, en maakte nooit excuses voor het blootleggen van onrechtvaardigheden of het stellen van ongemakkelijke vragen. Vivienne zei het zoals ze het zag. Ze wilde de mode beter maken.”

Voor de jonge Britse ontwerper Matty Bovan was het werk van Westwood eveneens een inspiratie. Bovan ontmoette Westwood meerdere keren. “Ze zag er in het echt zo geweldig uit en het zien van haar werk veranderde mijn leven. Ze heeft me altijd geïnspireerd en ik denk dat ze dat ook zal blijven doen,” zegt ze tegenover WWD. “Ze gaf me veel advies, en dat koester ik tot vandaag. Vivienne sprak jonge mensen aan die opgroeiden en zichzelf wilden uitdrukken - ze maakte mode en creatieve mode zo toegankelijk en opwindend.”

Een speciaal soort verdriet

Ook vanuit de musea komen er reacties. “Zo verdrietig om te horen van het overlijden van Vivienne Westwood,” schrijft het Fashion and Textile Museum in een Instagramstory. “Zij was een van de grootsten.”

“Het is een speciaal soort verdriet, wanneer een historisch icoon geschiedenis wordt,” schrijft het Modemuseum Hasselt op Instagram. “Het zou moeilijk zijn een tentoonstelling aan te wijzen waar haar werk geen deel van was. We bewonderden haar talent voor het combineren van politieke statements met artistieke vaardigheid. We zullen ons voor altijd geïnspireerd voelen door deze uitzonderlijke maker en ambachtsvrouw, niet alleen door haar werk in de mode, maar ook door de manier waarop ze naar de wereld keek.”