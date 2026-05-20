Modint: Maurice Jansen nieuwe algemeen directeur

Nederlandse brancheorganisatie Modint heeft per 1 juni een nieuwe algemeen directeur. Maurice Jansen neemt de functie op zich, zo is te lezen in een persbericht.

Jansen volgt Roos Mulders op, die vanaf 2024 aan het roer stond bij Modint. Jansen wordt in het persbericht geroemd voor zijn expertise op het gebied van belangenbehartiging, positionering en profilering.

“Juist de vele transities waarmee de textielindustrie te maken heeft, en daardoor de noodzaak voor een scherpe strategie, maken deze functie voor mij erg aansprekend. Ik kijk er naar uit om de vereniging en de sector, samen met de aangesloten ondernemers, goed op de kaart te zetten en te houden. Met een focus op innovatie, digitalisering en verduurzaming werk ik graag met veel energie mee aan de toekomstbestendigheid van de sector”, aldus Jansen in het persbericht.

Modint is de brancheorganisatie voor mode, interieur, tapijt en textiel.