Moederbedrijf Nanushka, Aeron en Sunnei breidt toplaag uit

Vanguards, de Hongaarse holding boven de merken Nanushka, Aeron en Sunnei, heeft twee nieuwe mensen aangenomen in de toplaag van het bedrijf. Candice Fragis start bij Vanguards als Group Fashion Strategist. Sarah Scalisi-Walsh zal wereldwijd de wholesale gaan aansturen. Dat blijkt uit een persbericht in handen van Business of Fashion.

Fragis brengt vijftien jaar ervaring als directeur en als merkconsultant met zich mee. Ze werkte eerder bij Net-a-Porter, Farfetch en Outnet. Scalisi-Walsh vervulde verschillende functies bij onder meer Alexander McQueen, Prada en Burberry.

Volgens Business of Fashion is Vanguards bezig zich te ontwikkelen tot een solide modegroep. Het kocht Sunnei in september 2020 aan, nadat het eerder Aeron had overgenomen. De oprichters zeiden destijds in een interview met Business of Fashion te zoeken naar twee tot drie nieuwe investeringen in 2021. De vernieuwde toplaag lijkt onderdeel te zijn van deze evolutie.

Binnen de merken zelf zijn er intussen ook een aantal nieuwe posities bijgekomen. William Oliver, voorheen merkdirecteur bij Bottega Veneta, werd onlangs benoemd tot marketingdirecteur bij Nanushka. Aeron heeft Veronica D’Souza aangetrokken als CSR-consultant.