Familie Cloppenburg vertrekt bij Peek & Cloppenburg, Stefano Della Valle nieuwe CEO

De JC Switzerland Holding heeft een nieuwe topman. Stefano Della Valle wordt de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur en algemeen directeur van de holding van de Peek & Cloppenburg Groep, zo deelde de JC Switzerland Holding woensdag mee. In zijn nieuwe functie moet Della Valle de groei van de groep verder stimuleren en nauw samenwerken met het managementteam om het bedrijf duurzaam te versterken.

Samenvatting Stefano Della Valle is de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur en algemeen directeur van JC Switzerland Holding, de holding van Peek & Cloppenburg.

Della Valle moet de groei van de groep stimuleren en Peek & Cloppenburg door structurele veranderingen in de mode-industrie leiden.

Patrick en Catharina Cloppenburg treden uit de raad van bestuur, waardoor de familie Cloppenburg geen deel meer uitmaakt van de bedrijfsleiding.

Della Valle treedt aan in een tijd van diepgaande veranderingen in de mode-industrie. Volgens het bedrijf moet hij de groep toekomstgericht door de structurele veranderingen leiden en ervoor zorgen dat Peek & Cloppenburg aan de top van de trends blijft. De focus ligt op de uitbouw van de positie als toonaangevende omnichannel-retailer en het consequente gebruik van digitale technologieën.

Er werd al enige tijd gespeculeerd over de benoeming van de beoogde algemeen directeur. Toen de manager in februari eerst als adviseur bij de groep kwam, was een mogelijke leidinggevende positie al in beeld.

Voor zijn overstap naar de JC Switzerland Holding was Stefano Della Valle zes jaar werkzaam voor de Europese tak van de Thaise handelsgroep Central Group, waartoe onder andere de KaDeWe Group in Duitsland en het Londense warenhuis Selfridges behoren. Eerst was hij daar operationeel directeur, daarna werd hij benoemd tot algemeen directeur van Central Group Europe. Daarvoor was Della Valle bijna twaalf jaar financieel directeur bij het Italiaanse luxe warenhuis Rinascente.

Cloppenburgs uit de raad van bestuur

Als voorzitter van de raad van bestuur volgt Della Valle het broer en zus Patrick en Catharina Cloppenburg op, die de leiding van de groep tot nu toe als co-voorzitters hadden. Beiden, evenals David Sidney Barst, treden per 1 mei uit de raad van bestuur. Daarmee maakt de familie Cloppenburg in de toekomst geen deel meer uit van de bedrijfsleiding.

De nieuwe raad van bestuur bestaat naast de beoogde algemeen directeur Della Valle uit Ernst-Albrecht von Hake (Chief of Staff & Corporate Development), Laura Greimel (General Counsel), Cornelia Zeller (Chief Human Resource Officer) en Benjamin Buescher (Chief Operating Officer).