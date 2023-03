Moose Knuckles benoemt nieuwe artistiek directeur

Carlos Nazario is door Canadees merk Moose Knuckles benoemt tot ‘wereldwijd artistiek directeur’, aldus een persbericht. In deze functie is Nazario verantwoordelijk voor het toezicht houden op het ontwerp, het imago, de inhoud, de winkelpresentatie en de marketing- en communicatie-uitingen van het merk.

Nazario is een moderedacteur, stylist en creatief directeur. Hij heeft in het verleden al als stylist en creatief gastadviseur voor campagnes van Moose Knuckles gewerkt, zo wordt gemeld in het persbericht. Op dit moment is hij mode directeur bij het tijdschrift i-D. Hij werkte daarnaast met diverse luxe merken en heeft covers ontwerpen en gestyled van tijdschriften zoals Vogue, i-D, New York Times Style Magazine en Vanity Fair.

"Ik ben enthousiast om bij Moose Knuckles aan de slag te gaan als Wereldwijd Artistiek Directeur. Samen met het team zullen we een nieuwe visie ontwikkelen voor het merk in alle productcategorieën en communicatiekanalen,” aldus Nazario in het persbericht. “Het merk heeft alvast een sterke basis, dat staat voor het creëren van de warmste luxe outerwear. We hebben een ongelooflijke kans om het bereik van het merk te verbreden en te starten aan het volgende hoofdstuk. Dit nieuwe hoofdstuk zal voortvloeien uit een modern en innovatief productontwerp en communicatie.”