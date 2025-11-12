Moose Knuckles: Ludovico Bruno is de nieuwe global creative director van het Canadese merk

Ludovico Bruno, een achtendertigjarige Milanees, is de nieuwe global creative director van het Canadese merk Moose Knuckles. Raif Adelberg is de nieuwe design director. De benoemingen markeren het begin van een nieuw hoofdstuk in de creatieve en culturele evolutie van het merk, zo staat in een persbericht.

Onder leiding van CEO Ellen Kinney versnelt het label zijn transformatie van een seizoensgebonden outerwearmerk naar een wereldwijd luxe lifestylemerk, geworteld in vakmanschap, cultuur en modern design.

“De benoemingen van Bruno en Adelberg weerspiegelen een gezamenlijke visie die creatieve leiding en productinnovatie binnen een samenhangend kader verbindt”, aldus het persbericht.

“Ludovico brengt een zeldzame balans tussen technische precisie en creatief instinct, met een op luxe gerichte mentaliteit. Zijn werk combineert vakmanschap met een moderne visie. Dit stelt ons in staat onze ontwerptaal te ontwikkelen, terwijl we trouw blijven aan onze roots: Canadees in hart en nieren, wereldwijd in onze denkwijze en gedurfd in onze identiteit”, aldus Ellen Kinney, CEO van Moose Knuckles, in een verklaring.

“Raif vult deze visie aan met zijn diepgaande kennis van productontwerp en culturele storytelling. Hij vormt de houding en authenticiteit die bepalen wie we zijn. Samen vertegenwoordigen ze een krachtige mix van kunst, innovatie en vakmanschap die Moose Knuckles naar een nieuw tijdperk zal leiden”, voegde Kinney toe.

Als global creative director zal Bruno toezicht houden op de creatieve richting van het merk voor collecties, campagnes, samenwerkingen en storytelling. De ontwerper, die sinds 2024 met Moose Knuckles samenwerkt, heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de verfijning van de stijltaal van het merk. Hij introduceerde scherpere silhouetten, materiaalinnovaties en een sterkere balans tussen luxe en functionaliteit.

“Dit moment draait om de evolutie van Moose Knuckles, met behoud van onze oneerbiedige geest”, aldus Ludovico Bruno. “We ontwerpen voor mensen die zelfverzekerd door de wereld bewegen. Zij verlangen naar kledingstukken die een persoonlijke band scheppen, gemaakt met authenticiteit, vastberadenheid en karakter. Ons doel is een levendige visuele en culturele identiteit die onmiskenbaar Moose Knuckles is.” Bruno heeft een verleden bij Moncler, waar hij in 2013 begon en doorgroeide tot hoofdontwerper en hoofd van het Genius-project. In 2022 richtte hij het merk Mordecai op.

Adelberg treedt toe tot het team als design director en brengt meer dan twintig jaar ervaring met zich mee. Als bekende Canadese ontwerper heeft Adelberg een cruciale rol gespeeld in de vormgeving van het Canadese modelandschap. Als oprichter, creative director en ontwerper van Wings+horns, Maison François Marie en Her_Man, definieerde hij een kenmerkende ontwerptaal. Deze taal is geworteld in authenticiteit, experiment en vakmanschap. Aan het begin van zijn carrière richtte hij Richard Kidd op, een conceptstore in Vancouver die een nieuw tijdperk in Canadees design inluidde.

“Mode is slechts een accessoire voor wie een onberispelijke stijl heeft. Het gaat niet om het najagen van wat ‘cool’ is, maar om het creëren van iets oprechts”, aldus Raif Adelberg. “Ik ontwerp op basis van mijn instinct en geloof dat luxe in de ervaring zit: hoe een jas draagt, hoe hij beweegt en hoe lang hij meegaat. Bij Moose Knuckles is het doel eenvoudig: kledingstukken maken die het karakter van Canada weerspiegelen en een ingetogen zelfvertrouwen uitstralen dat je elke dag kunt dragen.”

Raif Adelberg Credits: Moose Knuckles, ph. Alexo Wandel