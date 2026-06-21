Moschino: Loris Messina en Simone Rizzo nieuwe creatief directeuren

Appiolaza vertrekt, Messina en Rizzo komen. Aeffe, het moederbedrijf van Moschino, kondigt vanochtend de onmiddellijke benoeming aan van Loris Messina en Simone Rizzo als nieuwe creatief directeuren van het merk.

Het duo, oprichters en creatief directeuren van Sunnei tot september 2025 (het merk is nu in liquidatie), neemt de creatieve verantwoordelijkheid voor Moschino op zich en maakt hun debuut in september 2026 tijdens Milan Fashion Week. Het vertrek van hun voorganger, Adrian Appiolaza, is vrijdagavond door het bedrijf aangekondigd.

Twee nieuwe creatief directeuren voor Moschino

“De capaciteit van Franco Moschino om conventies uit te dagen door middel van creativiteit, met behoud van een duidelijke en coherente stem, heeft ons altijd getroffen. Het is een zeldzame kwaliteit. Moschino belichaamt deze houding altijd als een cultureel modehuis, geleid door een sterke, herkenbare en radicale visie, dat pop als een kritisch instrument gebruikt in plaats van louter als esthetiek. Het overnemen van de creatieve leiding betekent het omarmen van dit erfgoed en het projecteren naar het heden, waardoor de relevantie en het vermogen om de hedendaagse verbeelding te beïnvloeden worden versterkt”, aldus Messina en Rizzo in de verklaring.

"In de evolutie van een modehuis is het essentieel om identiteit en innovatie te combineren. Loris Messina en Simone Rizzo bezitten de nodige kwaliteiten om deze uitdaging aan te gaan: een eigentijdse creatieve visie, een diepe culturele gevoeligheid en het vermogen om relevante visuele talen te creëren. We zijn ervan overtuigd dat hun bijdrage Moschino verder zal versterken en de groei in de komende jaren zal ondersteunen", benadrukt Massimo Ferretti, uitvoerend voorzitter van Aeffe spa.