Mr Marvis benoemt nieuwe CFO/COO

Broekenmerk Mr Marvis heeft Marinke Phaff benoemt tot Chief Financial Officer/Chief Operating Officer. Phaff trad op 1 september officieel in dienst, zo maakt Mr Marvis bekend in een persbericht. Het is aan haar de taak om het merk voor te bereiden op verdere internationale groei.

Als CFO/COO stuurt Phaff de financiële strategie van het bedrijf aan. Daarnaast heeft ze de taak de (internationale) bedrijfsgroei te bevorderen en financiële duurzaamheid te waarborgen.

Phaff heeft ruim 20 jaar ervaring in (bestuurs)functies bij diverse bedrijven op haar curriculum vitae staan. Ze waait over van Canayarn. Daar zat ze op de stoel als CFO/COO, zo is af te leiden van haar LinkedIn-pagina. Daarvoor vervulde ze dezelfde rol voor woonspecialist FonQ. Phaff werkte ook een jaar als COO voor SuitSupply.

“Het is geweldig om op zo'n dynamisch punt bij Mr Marvis aan de slag te gaan”, deelt Phaff. “Ik kijk ernaar uit om bij te dragen aan het succes van Mr Marvis, zeker nu het merk zich steeds verder uitbreidt, en om in kaart te brengen welke kansen er voor ons liggen in zowel bestaande als nieuwe markten.”

Met Phaff aan boord bestaat het management van Mr Marvis nu uit David Sipkens (medeoprichter en CEO), Aafke Tuin (medeoprichter), Steven Vrendenbarg (medeoprichter), Carl Brenninkmeijer (CDO – Chief Digital Officer) en Phaff (CFO/COO).