Het Parijse modehuis Mugler benoemt Adrian Corsin als managing director, dat schrijft Corsin op LinkedIn. “Ik ben enthousiast om samen met het briljante team het volgende grote hoofdstuk van dit legendarische modehuis te schrijven.”

Hoewel Corsin zich vereerd voelt de functie te mogen vervullen, vindt hij het een ‘nogal interessante titel’. Mugler is volgens hem namelijk geen modehuis dat ‘leidt’, maar ‘beheert’. “Het mooie van Mugler is dat het een ontembaar wezen is - deels instinctief, deels ritmisch - dat altijd zijn eigen visie op de wereld heeft uitgewerkt.”

Voordat Corsin managing director werd, was hij sinds september 2022 fashion director of business acceleration. Daarvoor werkte hij vijf jaar bij Parfums Christian Dior en negen jaar bij L’Oréal.