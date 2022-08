Mulberry-topman verlaat bedrijf na ruim 35 jaar

Godfrey Davis, oud-CEO en huidig bestuurder van Mulberry, stapt op bij het bedrijf. Davis vertrekt per 30 september bij het bedrijf, aldus Mulberry Group Plc in een persbericht.

Davis sloot zich in 1987 als financieel directeur aan bij de Mulberry groep. Hij groeide uiteindelijk door tot CEO en later tot bestuurder. In het persbericht wordt echter wel genoemd dat het de bedoeling is dat Davis verbonden blijft aan Mulberry als 'life president in een niet-directie rol'. De groep hoopt namelijk te blijven profiteren van zijn uitgebreide ervaring.

Mulberry werd in 1971 opgericht in Somerset in Engeland. Het merk staat vooral bekend om de tassen.