My Jewellery CEO Sharon Hilgers wint Vrouwelijke Groeier 2021

Sharon Hilgers, oprichter en CEO van My Jewellery, heeft de Vrouwelijke Groeier 2021 award gewonnen. My Jewellery is hiermee uitgeroepen tot het snelst groeiende Nederlandse bedrijf met een vrouw aan het roer, aldus een persbericht.

Hilgers heeft met de winst vier andere genomineerden achter haar gelaten. De award wordt uitgereikt door het Erasmus Centre for Entrepreneurship en NLgroeit. De winnaar wordt vastgesteld aan de hand van absolute omzet en personeelsgroei in de periode 2017 tot en met 2020.

“Wij werken met bijna alleen maar vrouwen bij My Jewellery en ik vind het belangrijk dat er meer aandacht komt voor vrouwelijk ondernemerschap,” aldus Hilgers in het persbericht. My Jewellery werd tien jaar geleden opgericht als sieradenmerk, maar inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot lifestyle merk met 400 werknemers en twintig winkels.