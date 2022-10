My Jewellery-oprichter Sharon Hilgers verkozen tot Entrepreneur of the Year door EY Nederland

Sharon Hilgers, oprichter van mode- en accessoiremerk My Jewellery, heeft de Entrepreneur of the Year-award van EY Nederland gewonnen. Dat staat in een nieuwsbericht op de website van EY Nederland, een organisatie voor zakelijke dienstverlening. Hilgers strijdt in juni in Monaco met andere internationale ondernemers om de titel EY World Entrepreneur of the Year.

Naast Hilgers won ook Josefien Groot een prijs, in de categorie opkomende talenten. Groot is de oprichter van Qlayers, een startup die duurzamere coatings ontwikkelt voor uiteenlopende oppervlakken. Beiden werden verkozen uit een poule van vier finalisten. Hilgers moest het onder meer opnemen tegen de Koninklijke Nooteboom Groep en Financiallease.nl, Groot tegen Byborre en Parfumado.

De genomineerden werden door een onafhankelijke, zeskoppige ondernemersjury beoordeeld op basis van een aantal criteria, zoals hun visie, innovatieve en strategische capaciteiten, financiële resultaten en bijdrage aan de samenleving. De winnaars vielen op door hun ‘enorme gedrevenheid en visie’ zo is in het bericht te lezen. “De winnaars zijn doorzetters, innovatief en hebben een enorm fingerspitzengefühl voor wat er onder hun klanten speelt.”

EY reikt elk jaar ook een Social Impact Award uit. Die ging dit jaar naar Mireille Geijssen en Michiel Dekkers van I-did, een sociale onderneming die producten maakt en verkoopt van gerecycled textiel.